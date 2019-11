Ministro da Defesa moçambicano na Índia para assinar protocolo sobre segurança marítima

O ministro da Defesa de Moçambique, Atanásio Salvador Mtumuke, começa esta terça-feira uma visita de trabalho à Índia, onde vai assinar um protocolo sobre a promoção da segurança marítima.

"A visita tem como objetivo passar em revista a cooperação bilateral no domínio da defesa e assinatura do protocolo específico sobre a Promoção da Segurança Marítima na Zona Económica Exclusiva de Moçambique", refere uma nota do Ministério da Defesa moçambicano.

Durante a visita, de cinco dias, o ministro da Defesa de Moçambique estará acompanhado por membros do ministério e oficiais das Forças Armadas de Defesa, estando previsto um encontro com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

"A visita insere-se no estreitamento das relações de amizade e cooperação existentes entre os dois países, e em seguimento dos consensos alcançados durante a visita do ministro da Defesa da República da Índia a Moçambique, realizada em julho do presente ano", acrescenta o documento.

A pesca ilegal na costa moçambicana provoca um prejuízo anual de 60 milhões de dólares (54,5 milhões de euros) ao erário público, segundo dados do o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas.

Moçambique e Índia têm, nos últimos tempos, manifestado interesse em dinamizar as relações entre o dois Estados.

Os dois países atingiram em 2018 cerca de 1,7 milhões de euros em trocas comerciais, uma subida face aos 1,5 milhões no ano anterior, e há espaço para crescer, disse Rudra Gaurav Shresth, antigo alto-comissário da Índia em Moçambique, numa entrevista à Lusa em fevereiro.

O carvão, a castanha de caju e o feijão estão entre os principais produtos que a Índia compra a Moçambique.