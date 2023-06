Ministro da Eletricidade sul-africano quer tecnologia portuguesa para resolver crise energética

O ministro da Eletricidade da África do Sul, Kgosientsho Ramokgopa, avançou esta terça-feira à Lusa que Pretória gostaria de usar tecnologia de ponta portuguesa na resolução da crise energética do país, nomeadamente na componente da descarbonização.

"Acho que temos muito a aprender com Portugal no contexto da resolução dos nossos desafios da eletricidade, e também da parte da descarbonização, Portugal tem-se mostrado um dos países líderes em relação às renováveis", declarou o ministro na presidência sul-africana.

O governante falava à Lusa no palácio presidencial Union Buildings, em Pretória, após o encontro entre as delegações do Presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e de Marcelo Rebelo de Sousa, na capital sul-africana.