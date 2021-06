Ministro do Uganda sobrevive a ataque que matou filha e motorista

Um antigo chefe do exército e atual ministro do Uganda ficou esta terça-feira ferido e a sua filha morreu c, disse esta terça-feira fonte militar.

O general Katumba Wamala, atual ministro das Obras e Transportes no Governo do Uganda, ficou ferido num braço no ataque, que ocorreu perto da sua casa, num subúrbio de Kampala, a capital do Uganda, de acordo com a porta-voz militar Flávia Byekwaso.

De acordo com a mesma fonte, o motorista de Wamala e a sua filha foram mortos no mesmo ataque, ao qual não houve até ao momento uma reação da polícia ugandesa.