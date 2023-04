Ministro dos Negócios Estrangeiros confirma retirada de 21 portugueses do Sudão. Entre as 22 pessoas com nacionalidade portuguesa, uma não quis apoio, por se encontrar numa zona livre de perigo.



"Temos estado a acompanhar a retirada dos portugueses do Sudão tínhamos um total de 22 portugueses no Sudão. 11 já estão fora do Sudão. Restantes [menos um que recusou o apoio] estão a caminho da fronteira", disse, esta segunda-feira, João Gomes Cravinho.





O ministro dos Negócios Estrangeiros reforçou que todos estão fora "de situação de maior perigo". O português que recusou o apoio continuará em contacto com Portugal, para acompanhar a evolução da situação do conflito armado no Sudão.Os confrontos começaram em Cartum, capital do país africano, a 15 de abril. O conflito coloca frente a frente fações militares rivais e já provocaram a morte de mais de 400 pessoas.João Gomes Cravinho recusou a hipótese da intervenção portuguesa ser tardia e lembrou as "centenas" de europeus que ainda estão no Sudão.

"Há uma coordenação muito próxima minha e da ministra da Defesa com aliados, nomeadamente Espanha e França", confirma o Ministro dos Negócios Estrangeiros.



Os portugueses foram retirados por missões de Espanha, França e Nações Unidas. O cidadão nacional retirado pela missão espanhola já se encontra em Madrid.



O Ministro dos Negócios Estrangeiros informa que está a ser estudada a possibilidade de Portugal enviar um avião das Forças Armadas para retirar os portugueses em falta.