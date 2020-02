Ministro dos Negócios Estrangeiros português visita África do Sul no final da semana

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, vai visitar esta semana a África do Sul, disse esta segunda-feira à Lusa fonte das comunidades portuguesas.

Segundo a fonte, a visita do governante foi anunciada esta segunda-feira pela embaixada de Portugal na África do Sul, através de um convite enviado a dirigentes da comunidade portuguesa, para uma receção na próxima sexta-feira, na residência oficial, em Pretória, do embaixador português na África do Sul, Manuel Carvalho.

A deslocação do governante português à África do Sul insere-se no âmbito da preparação de uma visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em junho, por ocasião das comemorações do Dia de Portugal e das Comunidades, adiantou à Lusa fonte diplomática.

Contactado pela Lusa, o embaixador de Portugal na África do Sul escusou-se a prestar quaisquer informações sobre o programa da visita do chefe da diplomacia portuguesa à África do Sul, remetendo para a assessoria de imprensa do ministro em Lisboa.