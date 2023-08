Mirri Lobo, a ‘Encomenda de terra’, e o inevitável Rusga

Mirri Lobo já conta com cinco discos gravados. Tem sido um hobby para o cantor da ilha do Sal, em Cabo Verde. "Sempre fiz as coisas à minha maneira, e depois de 12 anos sem fazer absolutamente nada, surgiu a ideia de fazer o CD ‘Caldera Preta’, de onde gravámos a música ‘Encomenda de terra’, que explodiu por aí e teve muito sucesso", diz o cantor sobre o disco que ditou o seu regresso às atividades musicais. "A música ‘Encomenda de terra’ tem dois pontos principais. Primeiro fala da tradição dos emigrantes, quando vão de regresso à diáspora. Levam sempre aquelas coisas que o crioulo gosta. Bolacha, sucrinha, percebes, e essa coisa toda. Mas também fala de um personagem, que é o Djo Palavra, uma figura aqui da ilha, que também vivia na América, e tinha a mania de visitar o pessoal que regressava de Cabo Verde. Para se aproveitar, digamos assim, das encomendas da terra. Daí o nome Rusga, o Djo Palavra era o Rusga", revela o cantor.



Oito anos depois de ‘Caldera Preta’, Mírri Lobo gravou o disco mais recente, ‘Salgadim’ (Salgadinho, como se identificam os salenses, de uma forma mais divertida). "Só que este teve o azar de apanhar logo com a pandemia em cima. Não houve tempo de fazer a promoção do disco, que quase ficou na gaveta. Agora, mais recentemente, é que tenho estado a fazer alguns espetáculos e a apresentar as músicas do CD novo", lamenta Mirri Lobo, que tem agora um grande palco para mostrar ao vivo o seu trabalho. "Esta participação no Sal Kriol Jazz Festival é, para mim, muito importante. Porque é a chegada à minha ilha de um evento muito importante, a nível musical, em Cabo Verde. E é uma oportunidade de apresentar o ‘Salgadim’", remata Mirri Lobo, uma das grandes vozes da morna e coladeira em Cabo Verde.