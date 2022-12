Missão da União Africana em Bissau para discutir preparação das legislativas

Uma missão da União Africana chegou este fim de semana à Guiné-Bissau para discutir com as autoridades e outros intervenientes o estado e preparação das eleições legislativas, ainda sem data marcada, refere a organização, em comunicado divulgado, esta segunda-feira.

A missão da União Africana vai permanecer uma semana no país com o "objetivo de discutir com as autoridades nacionais, parceiros, sociedade civil, partidos políticos e outros atores da vida política guineense o estado de preparação do país para a realização das próximas eleições legislativas", pode ler-se no comunicado, assinado pelo representante da União Africana na Guiné-Bissau, Ovídeo Pequeno.

Segundo o comunicado, a decisão de envio da missão da União Africana enquadra-se nos "objetivos definidos pela organização no quadro da preparação eleitoral e dos princípios que regem a declaração sobre a realização de eleições democráticas em África e as linhas de ação de preparação das missões de observação eleitoral".

"A missão faz parte igualmente dos princípios da Agenda 2063 com o fim de garantir a boa governação, democracia, o respeito pelos direitos humanos e o regime de leis em África", acrescenta-se no comunicado.

O Presidente guineense dissolveu a Assembleia Nacional em maio e marcou legislativas antecipadas para 18 de dezembro, mas o Governo, após encontros com os partidos políticos, propôs que as eleições fossem adiadas para maio.

Umaro Sissoco Embaló prometeu na sexta-feira que em breve vai marcar a nova data das legislativas.

O país iniciou o recenseamento eleitoral no sábado. O chefe de Estado foi o primeiro cidadão a realizar o recenseamento numa cerimónia, que decorreu na sexta-feira, na cidade de Gabu, no leste do país.