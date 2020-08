Miúdo nigeriano ganha bolsa de estudo em Nova Iorque por vídeo viral

Chama-se Anthony Mmesoma Madu e é a mais recente "contratação" do American Ballet Theatre de Nova Iorque.

O jovem nigeriano de 11 anos surpreendeu os responsáveis de uma das mais conceituadas companhias de ballet do Planeta, quando este vídeo lhes chegou às mãos.

Anthony Madu foi filmado a dançar e a fazer piruetas descalço na rua de um dos muitos bairros de lata de Lagos, na Nigéria, numa das muitas performances que costuma fazer para a mãe.

O vídeo publicado no Youtube já foi visto por milhares de internautas, e partilhado pelas atrizes Viola Davis e Cynthia Erivo.

O sonho do rapaz foi agora concretizado, ao melhor estilo do filme e da série ‘Fame’. com a oferta de uma bolsa de estudo pelo American Ballet Theatre.

O rapaz irá agora estudar em Nova Iorque, e dançar ao lado de alguns dos melhores bailarinos do Mundo.