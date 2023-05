MNE da África do Sul pede voo direto da TAP para Portugal

A ministra dos Negócios Estrangeiros (MNE) da África do Sul, Naledi Pandor, disse esta sexta-feira em Lisboa que pediu ao seu homólogo português para "interceder junto" da transportadora aérea TAP para "criar uma rota direta para a África do Sul".

"Um dos pedidos que fiz ao meu colega João Gomes Cravinho foi para interceder junto da liderança da TAP para criar uma rota direta entre Portugal e a África do Sul, para aumentar o turismo dos dois lados e garantir que o setor do turismo, que foi muito afetado pela pandemia, vai recuperar", disse Pandor no final de um encontro com o MNE português, em Lisboa.

O encontro entre os dois governantes serviu para "analisar em conjunto as relações bilaterais, que são muito boas, e permitiu identificar várias áreas em que a colaboração e o trabalho conjunto podem ser intensificados, como na economia, nas energias renováveis, na agricultura e nos oceanos", disse o ministro João Gomes Cravinho.

A ministra sul-africana destacou também a economia azul e a energia como áreas prioritárias, garantindo que "qualquer pessoa ou empresa com soluções energéticas é bem-vinda", referindo-se implicitamente aos frequentes cortes de energia que afetam a África do Sul e que dificultam o crescimento da economia e a produção industrial.

Questionada sobre mais pormenores relativos à visita do Presidente da República ao seu país, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, Naledi Pandor disse que será "uma grande celebração", mas escusou-se a dar mais pormenores.