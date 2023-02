MNE português inicia na quinta-feira visita oficial de três dias a São Tomé e Príncipe

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, inicia na quinta-feira uma visita oficial a São Tomé e Príncipe, com a futura presidência da CPLP, perspetivas de cooperação e diálogo político de alto nível a marcar esta deslocação.

Em comunicado, o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros português indica que João Gomes Cravinho terá na sexta-feira um encontro com o seu homólogo, Alberto Pereira.

Estão igualmente previstos encontros previstos com o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, e com o Presidente da República, Carlos Vila Nova.

Estes encontros, refere-se na nota do MNE português, "permitirão continuar o trabalho de consolidação e aprofundamento das relações de amizade e cooperação entre os dois países".

O Governo português recorda que disponibilizou 15 milhões de euros às autoridades são-tomenses, com "o objetivo de contribuir para a educação, saúde, segurança alimentar e robustecimento da democracia e do Estado de direito no país".

"A deslocação será igualmente uma oportunidade para conhecer as perspetivas são-tomenses neste âmbito, bem como mapear possibilidades de cooperação entre os dois países, nos planos bilateral, multilateral e lusófono", prossegue-se na nota.

No âmbito desta visita a São Tomé e Príncipe, que no próximo verão vai suceder a Angola na presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), João Gomes Cravinho espera "conhecer projetos da cooperação portuguesa, nomeadamente na cidade de Neves, bem como a Escola Portuguesa e o Centro Cultural Português em São Tomé".

A visita decorre entre quinta-feira e sábado.