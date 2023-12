Moçambicana LAM vai operar voos especiais para levar 5.000 mineiros para casa no Natal

A Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) inicia a 21 de dezembro uma operação entre a localidade sul-africana de Lanseria, onde trabalham milhares de mineiros moçambicanos, e o aeroporto de Xai-Xai, a primeira grande operação comercial daquela infraestrutura.

"Sabemos que tem lá os nossos irmãos, que normalmente no final do ano voltam em massa. As informações que temos é que há lá à volta de 5.000 mineiros", explicou o diretor comercial da LAM, Firmino Naftal, em declarações aos jornalistas no aeroporto internacional da Cidade do Cabo, África do Sul.

Acrescentou que essa ligação, entre Lanseria, arredores de Joanesburgo, e o aeroporto Felipe Jacinto Nyusi, na província de Gaza, sul do país, terá quatro voos diários de 21 de dezembro a 24 de dezembro, sendo retomada após o período da passagem de ano, para os levar de volta às minas na África do Sul.

Aquele aeroporto foi inaugurado pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, em 11 de novembro de 2021, mas desde então que praticamente não tem atividade comercial, sendo esta operação da LAM a primeira grande operação da infraestrutura.

"Sabemos que tem muita comunidade sul-africana que está na província de Gaza e de Inhambane e que procura esses serviços. Havendo uma consolidação poderemos de facto manter essa operação", admitiu Firmino Naftal, na Cidade do Cabo, África do Sul, que estreou na terça-feira e hoje o voo de ligação de e para Maputo, em simultâneo com o voo de e para Lisboa.

Este será o terceiro destino da LAM na África do Sul, para onde já voa para os aeroportos internacionais de Joanesburgo e Cidade do Cabo.

A rede de voos da LAM abrange 12 destinos no mercado doméstico, além de Joanesburgo, Dar-Es-Salaam, Harare, Lusaca e agora Cidade do Cabo, nas ligações regionais, realizando diariamente mais de 40 voos com recurso a um Boeing 737, três Bombardier Q400, dois Bombardier CRJ 900 e dois Embraer 145 operados pela subsidiária MEX - Moçambique Expresso.

Os destinos Cidade do Cabo e Lisboa - que também estreou na terça-feira e esta quarta-feira - fazem parte do plano de revitalização da operadora, depois de a empresa sul-africana Fly Modern Ark (FMA) ter entrado na gestão da LAM, em abril deste ano.

A LAM pretende duplicar a frota de aeronaves, passando a contar com pelo menos 22 aviões até 2027, avançou anteriormente à Lusa a administração da companhia de bandeira moçambicana.