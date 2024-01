Um moçambicano foi detido na África do Sul na posse de um corno de rinoceronte e de uma arma que roubou num parque natural daquele país, diz em comunicado a rede de associações ambientalistas moçambicana Mozambique Bio.

A Mozambique Bio avança que o detido, Alves Chongo, ou "Thu Bobo", arrisca-se a penas entre 10 e 16 anos pelos delitos de tráfico de chifres de rinoceronte, de acordo a legislação penal sul-africana.

Chongo é natural e residente do distrito de Chókwe, província de Gaza, que faz fronteira com África do Sul.