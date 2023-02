Moçambicanos devem preparar-se para "salvar vidas" em desastres naturais

A população de Moçambique tem de "implementar estratégias que permitam salvar vidas" durante desastres naturais, como as chuvas intensas que afetaram o país na semana passada, disse esta quinta-feira a ministra da Terra e Ambiente moçambicana.

Numa conferência internacional em Adis Abeba, capital da Etiópia, Ivete Maibaze lembrou que Moçambique "está a ser fustigado por chuvas fortes que têm causado danos enormes".

Entre outubro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por cheias, fenómeno justificado pela localização geográfica, sujeita à passagem de tempestades e, ao mesmo tempo, a jusante da maioria das bacias hidrográficas da África Austral.

Durante a atual época chuvosa, as cheias afetaram mais de 88 mil pessoas, causaram a morte de 91 pessoas, destruíram mais de mil habitações, danificaram mais de três mil e destruíram 186 salas de aulas, lamentou Ivete Maibaze.

Na semana passada, a província de Maputo foi afetada por chuva intensa, intempéries que afetaram pelo menos 39 mil pessoas e provocaram nove óbitos, além de terem isolado o município de Boane, a pouco mais de 30 quilómetros do centro da capital moçambicana.

A ocorrência de inundações é recorrente nesta altura do ano no país, que está em plena época das chuvas, mas, ainda assim, a pluviosidade tem estado acima do esperado.

Ivete Maibaze defendeu que, face ao aumento de eventos climáticos extremos devido às mudanças climáticas, a população de Moçambique tem de "implementar estratégias que permitam salvar vidas" durante desastres naturais.

Na quinta-feira passada, um engenheiro e especialista em gestão de riscos de desastres disse à Lusa que a "negligência" e a "falta de ordenamento territorial" agravaram o impacto das inundações na região de Maputo, mas que a elevada "magnitude" potenciou o efeito da calamidade.

"Não fomos preparando a sociedade e as nossas instituições para lidar com este tipo de situações extremas na região sul" de Moçambique, afirmou Luís Artur.

Na conferência desta quinta-feira, centrada na relação entre as mudanças climáticas e as migrações, coorganizada pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), Ivete Maibaze confirmou que a destruição causada por eventos climáticos extremos tem provocado deslocações internas de pessoas.

"A incerteza e o rompimento da capacidade de subsistência" são um dos fatores principais das migrações forçadas das "comunidades rurais mais vulneráveis", as mais afetadas pelas mudanças climáticas, disse a ministra.

No entanto, "a migração não é devidamente acompanhada por acesso a emprego, habitação condigna e serviços de saúde e saneamento" nas cidades, notou Maibaze.

Também a diretora do Departamento de Cultura da União Africana (UA), a moçambicana Ângela Martins, disse que "o clima extremo tem cada vez mais impacto na vida das pessoas", nomeadamente devido às secas e à falha nas colheitas agrícolas.

"Se nada for feito em África, isso vai sabotar a agenda da UA para o desenvolvimento sustentável", alertou a responsável.