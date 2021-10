Moçambique anuncia mais duas mortes, seis casos e 79 recuperações

Moçambique registou mais duas mortes por covid-19, seis novos casos e 79 recuperados da doença, anunciou hoje o Ministério da Saúde no boletim diário sobre a pandemia.

As vítimas mortais foram um homem e uma mulher, com 36 e 72 anos, respetivamente, ambos de nacionalidade moçambicana e cujos óbitos foram declarados na sexta-feira.

O país realizou 498 testes nas últimas 24 horas e os seis resultados positivos representam uma taxa de positividade de 1,2%, muito abaixo da taxa de positividade acumulada que é de 16,4%.

Moçambique tem um total de 1.924 mortes e 150.991 casos de covid-19 desde que foi declarada a pandemia, dos quais 98% recuperados da doença e 17 internados.

O país segue um abrandamento dos indicadores epidemiológicos desde julho, altura em que foi registado o pico da terceira vaga de covid-19.

O Ministério da Saúde estima que haja hoje 1.108 casos ativos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.847.904 mortes em todo o mundo, entre mais de 237,74 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.