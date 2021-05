Moçambique aplica 86 milhões de euros na construção de 61 tribunais distritais

O Presidente moçambicano lançou esta quarta-feira oficialmente um projeto que prevê a construção de 61 tribunais e que está avaliado em 6 mil milhões de meticais (86 milhões de euros).

"Com muita satisfação dirigimos hoje esta cerimónia oficial de lançamento da iniciativa, [que é] um marco importante para a melhoria do acesso à justiça e ao direito pelo cidadão", declarou Filipe Nyusi, falando durante o lançamento da primeira pedra para a construção de um dos tribunais no distrito de Ndlavela, na província de Maputo.

Denominado "Um Distrito, um Edifício Condigno para o Tribunal", o programa tem como objetivo que todos os 154 distritos do país possuam tribunais com instalações "condignas" nos próximos três anos, infraestruturas que serão edificadas com fundos provenientes do Governo e das próprias instâncias.

Segundo o chefe de Estado, além de novos edifícios, pretende-se requalificar e reabilitar os já existentes, visando "melhorar as condições de comodidade e dignidade dos quadros que neles operam e de todos os que procuram os seus serviços".

"Que a iniciativa não seja vista apenas como de edificação de infraestruturas físicas. Deve ser vista como parte da edificação da justiça, um pleno exercício da justiça social", acrescentou o Presidente.

Os dados oficiais indicam que, até final de 2018, Moçambique contava com 138 tribunais judiciais de distrito, 11 de província, três de recurso, dois tribunais de competência especializada e um supremo, totalizando 155 instâncias.