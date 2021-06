Moçambique começa hoje a administrar segunda dose da vacina da Covid-19

Moçambique começa esta segunda-feira a administração da segunda dose da vacina contra a covid-19, que vai inocular 240.913 pessoas, o mesmo número que recebeu a primeira toma, anunciou esta segunda-feira em comunicado o Ministério da Saúde.

A nota avança que a administração da segunda dose vai abranger estudantes finalistas dos cursos de formação em Saúde, doentes com diabetes mellitus, insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória, população residente em centros de Acomodação com idade superior a 50 anos, reclusos e funcionários prisionais.

Agentes da Polícia da República de Moçambique com idade acima de 50 anos, professores do ensino primário com idade acima de 50 anos e jornalistas também serão incluídos na toma da segunda dose, refere a nota.