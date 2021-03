Moçambique conclui primeira toma de vacinação da Covid para grupos prioritários

O Ministério da Saúde moçambicano concluiu, esta sexta-feira, a administração da primeira dose da vacina contra o novo coronavírus que incluiu 75.669 pessoas de grupos prioritários, anunciou a diretora nacional adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe.

A campanha de vacinação moçambicana arrancou a 8 de março com uma oferta de 200.000 doses pela farmacêutica chinesa Sinopharm e que resultou de uma doação do Governo de Pequim para Moçambique.

A segunda toma arranca na segunda-feira, acrescentou Matsinhe.

Até quinta-feira, tinham recebido a primeira dose 84% das pessoas previstas, incluindo 54.102 profissionais de saúde do sector público de um total de cerca de 60.000 designados como prioritários.

Coveiros, trabalhadores em morgues, outros agentes de saúde pública, idosos em lares e diabéticos foram também abrangidos.

Entre as pessoas que não receberam a primeira dose da vacina estão muitas que a recusaram, num número e em circunstância que vão estar sob análise dos serviços sanitários.

O Ministério da Saúde moçambicano prevê arrancar com a segunda fase de vacinação, abrangendo mais grupos populacionais, dentro de dez dias com recurso a cerca de 340 mil doses.

De acordo com Benigna Matsinhe, na segunda fase, as autoridades continuarão a vacinar diabéticos, vão incluir pacientes com terapia imunossupressiva e reclusos.

Em função das vacinas disponíveis, poderão também fazer parte dos grupos a inocular, professores primários, jornalistas e polícias com idade superior a 50 anos.

Moçambique recebeu até agora 200.000 vacinas da China, outras 384.000 doadas no âmbito da iniciativa Covax e 100.000 pela Índia.

O país pretende vacinar 16 milhões de pessoas (toda a população adulta) contra a Covid-19 até ao final do primeiro trimestre de 2022, no cenário mais otimista.

O cenário mais conservador prevê que a meta seja alcançada no final do próximo ano.

Moçambique tem um total acumulado de 758 óbitos e 66.879 casos, 82% recuperados e 112 internados, a maioria em Maputo.