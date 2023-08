Moçambique criou quase 63 mil empregos no primeiro trimestre

O Governo moçambicano estima que foram criados quase 63 mil empregos no país no primeiro trimestre deste ano, acima do esperado, mas apenas 16% do total estimado para 2023, segundo dados oficiais compilados esta terça-feira pela Lusa.

De acordo com o balanço económico e social da execução do Orçamento do Estado de janeiro a março, os setores público e privado geraram naquele período 62.799 empregos, acima dos 58.822 inicialmente estimados pelo Governo para o primeiro trimestre.

Contudo, este desempenho fica abaixo da progressão esperada para este ano, em que o Governo espera fechar com a criação de 381.759 postos de trabalho, enquanto a projeção para 2024 aponta para mais de 2,9 milhões de novos empregos criados em ambos os setores.

Em 2022, segundo os dados oficiais do Governo, foram criados em Moçambique 371.388 empregos, acima dos 288.981 em 2021 e dos 253.542 em 2020, mas abaixo do realizado em 2019, antes da crise provocada pela pandemia de covid-19 e posteriormente pelos ataques terroristas a norte, quando Moçambique criou 478.904 empregos num ano.

A Administração Pública contribuiu para a criação de emprego de janeiro a março deste ano com 2.046 postos de trabalho e o setor privado com 41.613. O documento refere também a intervenção do setor público na criação de condições para mais 6.914 empregos, a contratação de 5.210 trabalhadores de mão de obra estrangeira e de mais 1.016 para trabalho no exterior, em minas e fazendas, entre outros.

"Destaca-se ainda a promoção de 1.429 estágios profissionais, de um plano de 1.245 para o período em análise, o correspondente a uma realização de 115%", aponta igualmente o documento.

No setor do Trabalho e Segurança Social, de janeiro a março registou-se a inscrição de 3.650 novos contribuintes, bem como 28.034 trabalhadores por conta de outrem e 764 por conta própria, e a inspeção realizada a 1.307 estabelecimentos comerciais abrangendo 10.319 trabalhadores, aponta o relatório.

O Produto Interno Bruto (PIB) moçambicano cresceu 4,67% no segundo trimestre, impulsionado pelo crescimento no setor primário, segundo o relatório das Contas Nacionais divulgado este mês pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de Moçambique.

Este desempenho soma-se aos 4,17% registados de janeiro a março, igualmente em termos homólogos, resultando num crescimento económico acumulado no primeiro semestre de 4,42%, de acordo com o INE.

A economia moçambicana deverá crescer 5% em 2023, segundo a previsão do Governo.