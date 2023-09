Moçambique de volta à CAN 13 anos depois

A seleção moçambicana qualificou-se este sábado para a 34.ª edição Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2023), a disputar em 2024, 13 anos depois da última participação, ao vencer o Benim, por 3-2, em Maputo.

A equipa das 'mambas' entrou para a sexta e última partida do Grupo L de qualificação para a CAN2023 a necessitar apenas de um empate diante do Benim, no Estádio Nacional do Zimpeto.

E era uma igualdade (2-2) que se verificava aos 90+4 minutos, quando Clesio confirmou a qualificação, levando o selecionador moçambicano Chiquinho Conde - avançado que jogou em vários clubes portugueses - às lágrimas, no relvado.