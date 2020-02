Moçambique decreta dois dias de luto nacional pela morte de antigo primeiro-ministro

O Governo moçambicano decretou esta terça-feira luto nacional de dois dias, a observar em 23 e 24 de fevereiro, na sequência da morte de Mário Machungo, antigo primeiro-ministro do país entre 1986 e 1994.

Mário Machungo terá um funeral de Estado, disse Filimão Suazi, porta-voz do Conselho de Ministros, em conferência de imprensa, em Maputo.

O antigo governante morreu na segunda-feira, vítima de doença prolongada, em Lisboa.

Entre outras funções, Machungo foi também presidente do conselho de administração do Millennium bim, uma das maiores instituições financeiras do mercado moçambicano, desde a sua fundação em 1995 e até 2014.