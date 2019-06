Moçambique e EUA assinam memorando para intensificação das trocas comerciais

Os governos de Moçambique e dos Estados Unidos da América assinaram esta quarta-feira em Maputo um memorando de entendimento para impulsionar as trocas comerciais e a remoção de barreiras aos investimentos.O memorando de entendimento foi rubricado pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e pela secretária de Estado adjunta do Comércio dos EUA, Karen Kelley, durante a Cimeira de Negócios EUA-África, que decorre até sexta-feira em Maputo.Karen Kelley afirmou que Moçambique é o quarto país africano a rubricar este tipo de acordos com os EUA e que estes se enquadram num roteiro que levará à assinatura de acordos de comércio livre.O memorando assinado vai permitir a identificação de projetos prioritários em áreas-chave do domínio comercial e o aproveitamento de instrumentos de dinamização das trocas comerciais.A secretária de Estado adjunta de Comércio dos EUA assinalou que os memorandos são parte dos esforços da administração norte-americana para o incremento do comércio com África.Falando na abertura da Cimeira de Negócios EUA-África, a secretária de Estado adjunta do Comércio assinalou que, apesar de o país ser o maior doador de ajuda humanitária para África, o comércio com o continente decresceu 62% desde 2014."Queremos trabalhar convosco para melhorar compreender como reverter esta tendência", frisou Karen Kelley.Kelley assinalou que o Governo norte-americano tem à disposição instrumentos financeiros e de incentivo ao investimento das pequenas e médias empresas no exterior, mas as companhias do país têm feito pouco aproveitamento dessas vantagens.