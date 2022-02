Moçambique e Ruanda anunciam destruição de esconderijos de terroristas

As forças governamentais de Moçambique e do Ruanda destruíram "novos" esconderijos de terroristas e mataram dois rebeldes, no distrito de Palma, província de Cabo Delgado, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Defesa ruandês.

Numa nota que divulgou no seu portal, aquele ministério avança que os novos abrigos dos terroristas foram desativados em Nhica do Rovuma e em Pundanhar, na zona oeste do distrito.

Os insurgentes que se encontravam acampados nesses abrigos fugiram em direção a Muidumbe, uma zona sob atuação da Missão Militar da África Austral (SAMIM), que também combate os grupos armados em Cabo Delgado, refere o Ministério da Defesa do Ruanda.



O texto adianta que as mais recentes operações militares resultaram no resgate de 17 civis durante a fuga dos insurgentes.



Entre as pessoas resgatadas incluem-se mulheres e crianças, tendo dois dos rebeldes sido capturados e outros dois mortos na posse de armas ligeiras.



O comandante ruandês P. Mihizi disse às tropas conjuntas que os grupos armados estão muito fragilizados, mas a vigilância às movimentações do inimigo não deve ser relaxada, refere-se na nota.



A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.



O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.



Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes.