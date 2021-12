Moçambique é um dos nove países africanos que entrou na quarta vaga de Covid-19

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) disse hoje que Moçambique é um dos nove países que entraram na quarta vaga da pandemia desde a semana passada.

"Desde a última conferência de imprensa, nove países entraram na quarta vaga, incluindo a República Democrática do Congo, Essuatíni, Maláui, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Zâmbia e Zimbabué", disse John Nkengasong, durante o habitual encontro com a imprensa para dar conta da evolução da pandemia de covid-19 no continente africano.

Além destes 21 países que estão a passar pela quarta vaga, o diretor do Africa CDC vincou também que há cinco países africanos já a passar pela quinta vaga: Argélia, Quénia e Ilhas Maurícias.