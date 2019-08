Moçambique empenhado em completar requisitos para exportar diamantes

O Instituto Nacional de Minas (INAMI) de Moçambique garantiu que já está criado todo o pacote legislativo exigido para a comercialização e exportação de diamantes produzidos no país, noticiou esta segunda-feira a imprensa."Acredito que não falta muito. A questão essencial era criarmos todas as condições, mas o que resta agora é acertar os últimos detalhes e avançar com o processo", disse o diretor do INAMI, Adriano Sênvano, citado esta segunda-feira pelo diário Notícias.Sênvano adiantou ainda que já foi aprovado o qualificador do secretário-executivo da Unidade de Gestão do Processo de Kimberley, para determinar a origem de diamantes e evitar a transação de pedras preciosas procedentes de áreas de conflitos."Além do diamante, essa legislação inclui os metais preciosos e gemas", referiu Sênvano.Segundo o diretor, vão ser criados dois entrepostos, um em Maputo, sul, e outro em Nacala, norte, para a comercialização de diamantes, cuja gestão vai estar a cargo de uma empresa mineira do Estado."Nesta altura, está-se na fase de aprovação do regulamento de funcionamento destes entrepostos e também da aprovação do quadro de pessoal da unidade para o Processo Kimberley", acrescentou o INAMI.Depois de criadas todas as condições, uma equipa internacional vai fazer a verificação e dizer se Moçambique está ou não capacitado para avançar no processo de exportação de diamantes.A empresa mineira Mustang Resources anunciou há três anos a descoberta em Moçambique de um primeiro depósito de diamantes de qualidade e com valor de mercado do país.Outros trabalhos de pesquisa mineira, em 2016, detetaram a existência de diamantes no distrito de Massagena, província de Gaza, sul de Moçambique.Na região a norte do rio Save, também há diamantes, mas são explorados de forma artesanal e as vendas são feitas informalmente.