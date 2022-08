Moçambique espera receber quase 400 milhões de euros do Banco Mundial para reabilitar principal estrada do país

O Governo moçambicano pediu ao Banco Mundial um empréstimo de 400 milhões de dólares (393,3 milhões de euros) para reabilitar a Estrada Nacional Número 1, que liga as três regiões do país, disse o ministro das Obras Públicas.

"Estive reunido com o Banco Mundial e passámos em revista uma série de aspetos e tudo indica que ainda este mês teremos uma resposta positiva para a disponibilização de 400 milhões de dólares para podermos arrancar com a reabilitação", afirmou Carlos Mesquita, citado esta quarta-feira pelo diário Notícias.

O governante avançou que as obras deverão arrancar no segundo trimestre de 2023, mas antes estão previstas reparações para manter a via minimamente transitável.

"Temos a época chuvosa a aproximar-se e estas intervenções estão previstas", destacou Carlos Mesquita.

A Estrada Nacional Número 1 tem mais de 2.400 quilómetros e liga o sul, centro e norte de Moçambique, sendo a maior do país.