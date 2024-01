Moçambique importou um milhão de euros por dia em automóveis em 2023

Moçambique importou o equivalente a um milhão de euros por dia em automóveis em 2023, perspetivando-se um crescimento face aos anos anteriores, indicam dados do banco central compilados hoje pela Lusa.

De acordo com um relatório estatístico do Banco de Moçambique, com dados de três trimestres de 2023, as importações de viaturas ascenderam em nove meses a 314,2 milhões de dólares (286 milhões de euros).

Em todo o ano de 2020 (quatro trimestres) essas importações atingiram os 253,8 milhões de dólares (231,8 milhões de euros), no ano seguinte totalizaram 345,5 milhões de dólares (315,6 milhões de euros) e em 2022 foram 369,3 milhões de dólares (337,3 milhões de euros).