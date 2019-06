Moçambique inicia julgamento de jornalistas acusados de violar segredos de Estado

O Tribunal de Pemba, em Cabo Delegado, inicia quinta-feira o julgamento de dois jornalistas acusados de violar segredos de Estado e cuja detenção gerou contestação internacional no início deste ano, disse à Lusa fonte ligada ao processo.Amade Abubacar e Germano Adriano são esperados no tribunal pelas 08h00 (07h00 em Lisboa) de quinta-feira, para responder a um processo em que são acusados de instigação a crime com uso de meios informáticos e de violar segredos de Estado.Segundo relatos do Instituto de Comunicação Social da África Austral (MISA Moçambique) e de outras organizações, Amade Abubacar passou 108 dias na prisão, foi maltratado, mantido incomunicável e privado de alguns dos seus direitos.Já Germano Adriano esteve detido 63 dias.Ambos foram libertados sob termo de identidade e residência em 23 de abril, depois de várias organizações moçambicanas e estrangeiras, bem como especialistas em direitos humanos das Nações Unidas, terem defendido a libertação imediata.Os dois jornalistas da Rádio Comunitária de Nacedje, em Macomia, uma das capitais distritais de Cabo Delgado, retratavam as consequências de ataques de grupos armados na província no início do ano quando foram detidos.