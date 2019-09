Moçambique introduz sistema de alerta para levantar bilhete de identificação

A Direção Nacional de Identificação de Moçambique vai adotar, a partir de terça-feira, um sistema de alerta por mensagem para avisar o cidadão que o seu bilhete de identificação está pronto."Trata-se de um sistema automático e que vai garantir que as enchentes nas nossas instituições acabem", disse à Lusa o porta-voz da Direção Nacional de Identificação, Alberto Sumbane.Com a nova a plataforma, o cidadão passa a ir à instituição com a certeza de que o seu documento está pronto, tendo em conta que o sistema é automático e é ativado logo depois de o documento ser produzido."Esperamos não ter mais situações de pessoas em longas filas à espera do documento, por vezes sem a certeza de que bilhete está pronto", acrescentou o porta-voz da instituição.Numa primeira fase, o sistema estará disponível apenas nas instituições da Direção Nacional de Identificação de todas as capitais provinciais, mas espera-se que até ao final deste ano todo o país seja abrangido.Dados divulgados em agosto pela Comissão Económica para África das Nações Unidas indicam que mais de 500 milhões de africanos não têm cartão de identidade e cerca de 120 milhões de crianças vivem sem registo de nascimento.Segundo estes dados, em Moçambique apenas 47% da população registou as crianças à nascença.