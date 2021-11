Moçambique já está autorizado a vender diamantes no mercado internacional

A organização internacional responsável pelo controlo da venda de diamantes Processo de Kimberley autorizou Moçambique a exportar diamantes, considerando que o país criou todos os mecanismos para a comercialização legal deste recurso.

"A reunião plenária do Processo de Kimberley aceitou a admissão do Estado de Qatar, República de Quirguistão e República de Moçambique como membros participantes do Mecanismo de Certificação do Processo de Kimberley", refere um comunicado de imprensa daquela entidade internacional a que a Lusa teve este sábado acesso.

A admissão de Moçambique no comércio mundial de diamantes foi decidida na sexta-feira pela reunião plenária daquela entidade internacional, que decorreu em Moscovo, capital da Rússia, entre os dias 8 e 12.