Moçambique passa a dispor de laboratório de Higiene e Segurança no Trabalho

Moçambique vai passar a dispor de um laboratório de Higiene e Segurança no Trabalho, o primeiro do género no país, em Maputo, para apoio à realização de inspeções, anunciou este domingo o Governo em comunicado."O laboratório visa munir a Inspeção Geral do Trabalho (IGT) com evidências laboratoriais testáveis na promoção da segurança e saúde ocupacional", anunciou o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social.A unidade foi formalmente inaugurada na sexta-feira vai permitir fazer testes com aplicação de força, ação de químicos ou agentes biológicos."Estamos a construir um sistema de inspeção do trabalho virado para o desenvolvimento e cujas atividades, diagnóstico e conclusões se baseiam em métodos científicos", destaca a ministra titular da pasta, Vitória Diogo.Durante o atual mandato governativo (2014-2019), os serviços detetaram 56.751 infrações, fruto de 39.468 ações de controlo de legalidade laboral."A não observância de medidas básicas de higiene e segurança no trabalho continua a liderar a lista das infrações detetadas pela IGT", refere.Entre 2015 e 2018, foram comunicados aos serviços 2.044 acidentes de trabalho em todo o país, números que estão "muito longe de retratar a realidade, pois muitas entidades empregadoras não comunicam os acidentes de trabalho ocorridos", acrescenta a ministra.Entre os acidentes comunicados houve 42 mortes.