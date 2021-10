Moçambique recebe mais de 320 mil doses de vacinas da Noruega e Bélgica

Moçambique recebeu esta quarta-feira cerca de 330 mil doses de vacinas contra o novo coronavírus doadas pelos governos da Noruega e da Bélgica, no âmbito do mecanismo internacional Covax de apoio à vacinação, anunciaram as entidades num comunicado conjunto.

Segundo o comunicado, 179.800 doses de vacinas foram doadas pelo Governo norueguês e 149.760 pela Bélgica, totalizando 329.560 doses.

De acordo com o documento, a doação "complementa as 1.318.560 doses de vacina já obtidas pelo Governo" moçambicano, com o apoio de "vários parceiros, no âmbito da iniciativa Covax".