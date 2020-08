Moçambique regista 23.ª morte por Covid-19 e eleva total de casos para 3.821

Moçambique registou uma morte por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 23, num dia em que se registaram mais 61 novas infeções e o total de casos subiu para 3.821, anunciou o Ministério da Saúde.

A vítima, de 46 anos, morreu na tarde de sábado no Centro de Isolamento do Hospital Geral da Polana Caniço, em Maputo, após ter sido internada, primeiro, no Hospital Central da capital moçambicana, na terça-feira, com o "quadro de doença respiratória grave", segundo o comunicado de atualização de dados sobre a pandemia, distribuído pelo Ministério da Saúde.

"Durante o internamento, o seu estado agravou-se", refere o comunicado.

No dia em que o país regista o seu 23.º óbito, as autoridades de saúde anunciaram mais 61 novos casos, elevando o total para 3.821, dos quais 3.560 são de transmissão local e 261 são importados.

Dos 61 novos casos, 60 são de nacionalidade moçambicana e um é estrangeiro.

Segundo o comunicado, as autoridades procuram identificar possíveis contactos das novas infeções.

O Ministério da Saúde anunciou ainda que mais 22 pessoas foram dadas como recuperadas, elevando o total para 2.100 (55%), enquanto outras 12 pessoas estão internadas.

A cidade de Maputo, capital do país, regista o maior número de infeções ativas, com 1.068, seguida da província de Cabo Delgado, com 185, Nampula, com 176, seguindo-se as restantes regiões com menos de 150 casos ativos.

Moçambique já testou um total de 94.696 casos suspeitos e foram rastreadas pouco mais de 1,9 milhões de pessoas, desde o anúncio da primeira infeção, em 22 de março.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 843 mil mortos e infetou mais de 25 milhões de pessoas, em 196 países e territórios.

Em África, há 29.430 mortos confirmados em mais de 1,2 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.