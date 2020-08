Moçambique regista 91 novos casos de coronavírus. País tem agora mais de 3300 infetados

Moçambique registou mais 91 casos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 3.395 e mantendo-se com 20 óbitos, indica o Ministério da Saúde.

Os novos casos estão distribuídos entre as províncias de Maputo (nove), Inhambane (31), Sofala (sete), Manica (dois), Zambézia (um), Nampula (dois) e cidade de Maputo (39), segundo o boletim diário sobre a covid-19 divulgado no site do Ministério da Saúde.

Das 3.395 infeções que o país já registou, 3.148 casos são de transmissão local e 247 casos são importados.

O Ministério da Saúde contabiliza 1.503 indivíduos totalmente recuperados, havendo também o registo de 20 óbitos.

A cidade de Maputo regista o maior número de infeções ativas, com 893, seguida da província de Maputo, com 287, e Nampula, com 241, sendo que as restantes regiões seguem com menos de 180 casos ativos.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, o país testou um total de 86.549 pessoas suspeitas e foram rastreadas pouco mais de 1,8 milhões de pessoas.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 800 mil mortos e infetou mais de 23 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.