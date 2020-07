Moçambique regista décima morte e 33 novos infetados por coronavírus

Moçambique elevou este sábado para 10 o número de mortos infetados com covid-19, no mesmo dia em que foram registados 33 novos casos, anunciaram as autoridades.

O décimo óbito diz respeito a um homem de 57 anos, regressado da África do Sul no dia 30 de junho e que foi internado no centro de saúde da Macia (província de Gaza, sul do país) devido a uma doença cardíaca grave, refere o comunicado da Direção Nacional de Saúde Pública.

A amostra para teste do novo coronavírus foi colhida a 01 de julho e o resultado positivo foi revelado três dias depois.

"O paciente estava em tratamento para as comorbidades que determinaram o seu internamento", com uma evolução satisfatória, "tendo piorado nos últimos dias", levando ao óbito registado no centro de isolamento da unidade de saúde durante a última madrugada.

Até este sábado, Moçambique testou, cumulativamente, 45.189 casos suspeitos, dos quais 967 nas últimas 24 horas, revelando-se 33 positivos.

Dos novos casos reportados, nove foram detetados na província de Nampula, a mais afetada do país, outros nove na província de Maputo, quatro em Maputo (cidade), quatro na Zambézia, três em Cabo Delgado e dois em Tete.

As províncias de Inhambane e Gaza registaram este sábado um novo caso cada uma.

"Os casos hoje reportados encontram-se em isolamento domiciliar" e "decorre o processo de mapeamento dos seus contactos", acrescenta o comunicado.

O país tem atualmente um cumulativo de 35 indivíduos internados devido a covid-19, dos quais sete estão sob cuidados hospitalares e padecem de patologias crónicas diversas associadas à infeção pelo novo coronavírus.

Há também a registar mais onze casos totalmente recuperados.

De acordo com a atualização de dados deste sábado, Moçambique conta com um total acumulado de 1.435 casos de infeção pelo novo coronavírus, 10 óbitos e 408 recuperados.