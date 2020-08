Moçambique regista deflação pelo terceiro mês consecutivo

Moçambique registou uma deflação pelo terceiro mês consecutivo, com julho a atingir uma queda de preços de 0,20%, refere esta quarta-feira o Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Em junho, o país já tinha conhecido uma deflação de 0,55% e de 0,6% em maio, mês em que os preços começaram a descrever uma trajetória descendente. De acordo com o IPC divulgado hoje, a inflação acumulada atingiu 0,38% em junho e a homóloga 2,80%.

Por classes de produtos, a alimentação e bebidas não alcoólicas teve maior inflação na baixa de preços no mês passado, com uma variação mensal de cerca de 0,22 pontos percentuais negativos.

A alface caiu 12,3%, cebola 9,0%, couve 7,8% e tomate caiu 5,3% e óleo 2,5%, mas há produtos que contrariaram o ritmo deflacionário, como a mandioca seca, cujo preço subiu 28,5%, limão, 24,6%, e milho em grão, 10,6%.

O padrão de queda de preços em julho foi constante nas três principais cidades que servem de referência no cálculo da inflação em Moçambique. A cidade da Beira, centro do país, registou a queda mais acentuada, 0,42%, seguida de Nampula, norte, 0,30%, e por fim Maputo, 0,06%.

Em Moçambique, a metade do ano é normalmente caraterizada pela queda de preços, principalmente devido à maior oferta de vegetais, cuja colheita acontece no inverno.