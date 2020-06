Moçambique regista mais 15 casos de coronavírus

Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 15 casos positivos de covid-19, elevando o total de infetados pelo novo coronavírus de 409 para 424 e mantendo dois óbitos, anunciou este domingo a diretora de Saúde Pública.

"Os 15 são todos são de nacionalidade moçambicana", disse Rosa Marlene, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

Onze dos 15 novos casos anunciados este domingo foram registados na província de Nampula, que foi declarada no sábado o primeiro ponto do país com "transmissão comunitária", tendo os restantes quatro sido diagnosticados na cidade de Maputo.

Entre os casos diagnosticado nas últimas 24 horas em Nampula, quatro são profissionais de saúde, o que preocupa as autoridades.

"São pessoas que estão na linha da frente no cuidado dos doentes", afirmou Rosa Marlene

Dos 424 casos registados em Moçambique, 391 são de transmissão local e 33 são importados, havendo registo de dois mortos.

As autoridades indicam ainda que 127 pessoas estão recuperadas.

Do total de casos já registados, 163 estão na província de Cabo Delgado, 126 em Nampula, dois na Zambézia, 62 na cidade de Maputo, cinco em Niassa, 30 na província de Maputo, 11 em Sofala, seis em Tete, cinco em Manica, sete em Inhambane e sete em Gaza.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, foram feitos 14.010 testes e foram submetidas a quarentena cerca de 17 mil pessoas das mais de 800 mil rastreadas, continuando 1.926 a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde moçambicanas.

Em África, há 5.041 mortos confirmados em mais de 183 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (1.368 casos e 12 mortos), seguida da Guiné Equatorial (1.306 casos e 12 mortos), Cabo Verde (542 casos e cinco mortes), São Tomé e Príncipe (499 casos e 12 mortos) e Angola (86 infetados e quatro mortos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados (mais de 672 mil, atrás dos Estados Unidos) e o terceiro de mortos (35.930, depois de Estados Unidos e Reino Unido).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 397 mil mortos e infetou mais de 6,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.