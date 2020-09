Moçambique regista mais dois óbitos e um total de 4117 infetados com Covid-19

Moçambique registou mais dois óbitos por covid-19, nas últimas 24 horas, elevando o total para 25, num dia em que se registaram mais 78 novas infeções e o acumulado de casos subiu para 4.117, informou o Ministério da Saúde.

Uma vítima, de 63 anos, morreu no domingo, após ter sido internada a 15 de agosto numa unidade hospitalar privada em Maputo, com o "quadro de doença respiratória grave", segundo o comunicado de atualização de dados sobre a pandemia distribuído esta quarta-feira.

"Durante o seu internamento nos cuidados intensivos da enfermaria de isolamento da unidade hospitalar, evoluiu com persistência do quadro respiratório grave e foi declarado óbito na manhã do dia 30", acrescentou a nota.

A outra vítima, de 67 anos, perdeu a vida na sexta-feira na Unidade dos Cuidados Intensivos do Hospital Central de Maputo, onde foi internada dois dias antes com "quadro de doença respiratória grave e doença crónica".

No dia em que Moçambique registou mais dois óbitos, as autoridades de saúde anunciaram mais 78 novos casos, elevando o total para 4.117, dos quais 3.851 são de transmissão local e 266 são importados.

"Os casos hoje reportados encontram-se em isolamento domiciliar e decorre o processo de mapeamento dos seus contactos", referiu o comunicado.

O Ministério da Saúde anunciou ainda que mais 45 pessoas foram dadas como recuperadas, elevando o total para 2.328 (56%), enquanto outras 20 pessoas estão internadas.

A cidade de Maputo, capital do país, regista o maior número de infeções ativas, com 1.015, seguida da província de Cabo Delgado, com 188, Nampula, com 187, seguindo-se as restantes regiões com menos de 180 casos ativos.

Desde o anúncio da primeira infeção, em 22 de março, Moçambique já testou um total de 99.365 casos suspeitos e foram rastreadas pouco mais de dois milhões de pessoas.

A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 857.824 mortos e infetou mais de 25,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 30.075 mortos confirmados em mais de 1,2 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.