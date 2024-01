Moçambique regista oito mortos por afogamento e um desaparecido na quadra festiva

Oito pessoas morreram afogadas e outra desapareceu durante a quadra festiva em Moçambique, com as autoridades a anunciarem a investigação dos casos, indicou esta quarta-feira fonte oficial.

Cinco afogamentos ocorreram em três praias da província de Inhambane, no sul de Moçambique, e os restantes nas províncias de Gaza, Sofala e Cabo Delgado, disse à comunicação social a diretora de inspeção e comunicações marítimas do Instituto Nacional do Mar (Inamar), Elvira Matola, apontando o relatório feito pela instituição.

"Segundo a informação que temos é que foi mesmo a falta de habilidades de natação [que causou as mortes], mas é necessário nós averiguarmos exatamente", referiu Elvira Matola.

Segundo a responsável, a maior parte das vítimas foram crianças e, por isso, o instituto do mar vai fazer um estudo da situação, visando depois realizar palestras nas escolas sobre a matéria.

De acordo com a mesma fonte, o Inamar e várias outras entidades moçambicanas conduziram uma operação para evitar mortes nas águas moçambicanas durante a quadra festiva, tendo operado em pelo menos 62 praias do país.