Moçambique sem mortes pelo segundo dia consecutivo

Moçambique não registou mortes por covid-19 pelo segundo dia consecutivo, segundo o boletim de hoje do Ministério da Saúde sobre a evolução da doença no país.

Os dados deste domingo contam com 242 recuperações e 119 novos casos, com a província de Inhambane e a cidade de Maputo no topo da lista.

A pressão sobre os serviços de saúde também tem sido aliviada.

De acordo com o boletim, hoje houve três novos internamentos e doze altas hospitalares.

Moçambique regista um total acumulado de 1.892 mortes e 149.207 casos de covid-19, dos quais 95% estão recuperados e 69 permanecem internados.

A covid-19 provocou pelo menos 4.622.410 mortes em todo o mundo, entre mais de 224,2 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.861 pessoas e foram contabilizados 1.055.584 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.