Moçambique Telecom lança 4G e expande serviços com financiamento da China

A operadora estatal Moçambique Telecom (Tmcel) vai lançar serviços 4G até final de novembro e atualizar a rede nacional com apoio da China, anunciou este sábado em comunicado."A Tmcel vai introduzir, até finais de novembro próximo, a tecnologia 4G no âmbito do projeto de modernização e atualização de toda a sua rede de transmissão", refere a empresa.Após a introdução do 4G na capital e arredores, "vai ser lançada a segunda fase do projeto com vista à sua expansão para todo o território nacional, estando já assegurado o seu financiamento por parte do governo chinês", refere o comunicado, citando o ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita.As outras duas operadoras móveis moçambicanas - Vodacom e Movitel - já oferecem cobertura 4G.A atualização da rede da Tmcel "inclui os equipamentos, o que irá contribuir para a melhoria da qualidade e cobertura, bem como para o aumento da velocidade", refere a marca.Numa primeira fase, a tecnologia 4G vai estar disponível somente nas cidades de Maputo e Matola, assim como no distrito de Marracuene.