Moçambique tem quase 7.500 turmas ao relento

Moçambique tem 7.484 turmas ao relento e existem no país 28.269 salas feitas em capim e adobe (barro), segundo dados apresentados pelo Ministério da Educação da reunião do Conselho Coordenador do setor.

"Quero apelar aos gestores escolares, líderes comunitários e parceiros para encontrarmos soluções locais e a breve trecho eliminar as turmas ao ar livre" e deixar de haver "crianças sentadas no chão, debaixo de árvores", referiu a ministra da Educação, Carmelita Namashulua, citada esta quinta-feira pelos meios locais após a abertura do encontro.

O Conselho Coordenador do Ministério da Educação decorre desde quarta-feira em Chidenguele, sul do país, reunião que junta diversos agentes da área para fazer um ponto de situação das atividades no país.