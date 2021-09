Moçambique ultrapassa um milhão de vacinados contra a Covid-19

Moçambique ultrapassou o cumulativo de um milhão de pessoas completamente vacinadas contra o novo coronavírus, o que corresponde a 6,3% da população com mais de 15 anos, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde, em comunicado.

"Moçambique tem 1.076.968 pessoas completamente vacinadas", declarou o ministério no documento.

Segundo as autoridades de Saúde, o cumulativo de vacinados corresponde a 6,3% dos 17 milhões de pessoas, com mais de 15 anos, previstas imunizar até ao final de 2022, no âmbito do Plano Nacional de Vacinação.