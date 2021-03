Moçambique vacinou 15 873 profissionais de saúde em 24 horas

O ministro da Saúde de Moçambique, Armindo Tiago, disse esta quarta-feira que 15873 profissionais de saúde foram vacinados contra a Covid-19 em 24 horas após o início da vacinação no país, na segunda-feira, assegurando transparência na gestão do processo.

A campanha prevê logo no arranque a imunização de cerca de 60 mil profissionais de saúde, recordou, durante informações prestadas esta quarta-feira na Assembleia da República (AR) acerca do plano que prevê que toda a população adulta (cerca de 16 milhões de pessoas) seja vacinada até final do primeiro trimestre de 2022, no melhor dos cenários, ou até final do próximo ano, na previsão mais pessimista.

O país já recebeu 648 mil doses de vacinas contra o novo coronavírus e vai concentrar-se na mobilização de doses adicionais, estando em curso os processos de "procura e registo das vacinas com potencial para uso em Moçambique", acrescentou.