Moçambique vai distribuir 15 milhões de livros gratuitos no sistema de ensino em 2020

O Governo moçambicano anunciou esta segunda-feira que vai distribuir 15 milhões de livros aos alunos do primeiro ao sétimo ano de escolaridade a partir de dezembro, antes do arranque do novo ano letivo, em fevereiro, disse a ministra da Educação."Os primeiros livros já começaram a chegar e acredito que, até dezembro, vamos começar a distribuir", disse Conceita Sortane, ministra da Educação e Desenvolvimento Humano em Moçambique, citada esta segunda-feira pelo jornal "O País".A medida vai beneficiar seis milhões de alunos, acrescentou.Dezembro foi o mês escolhido para permitir que, à medida que os livros cheguem, comecem a ser empacotados e preparados, aproveitando a concentração de recursos logísticos, explicou Conceita Sortane.O custo anual da produção dos livros escolares gratuitos para o sistema de ensino moçambicano é de 17 milhões de dólares (15,3 milhões de euros), garantidos pelos parceiros de cooperação, segundo a ministra.A educação obrigatória em Moçambique vai até à 9.ª classe, mas a distribuição de livros gratuitos só abrange os sete primeiros anos.Na 8.ª e 9.ª classes há isenção de matrícula, mas paga-se pela aquisição dos manuais.