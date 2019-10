Autoridades prometem atenção a desvio de dinheiros de campanha eleitoral em Moçambique

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique vai encaminhar para a Procuradoria-Geral da República indícios de desvio de subsídios de campanha, disse esta sexta-feira um dos dirigentes do organismo.



O aviso da CNE surge na sequência de informações de que alguns candidatos nas eleições gerais de terça-feira têm confinado a sua campanha a algumas zonas do país, poupando dinheiro para fins estranhos à campanha eleitoral.





Por outro lado, os órgãos eleitorais têm sido pressionados por organizações da sociedade civil para exercerem um maior escrutínio sobre as verbas destinadas aos partidos políticos, lembrando que nunca houve responsabilização criminal contra aquele tipo de desvios na história da democracia moçambicana, apesar de indícios de existência de infrações."Os partidos são responsáveis por usarem o dinheiro que receberam do erário público para a propaganda política, porque a Comissão Nacional de Eleições vai encaminhar as situações de incumprimento para a Procuradoria-Geral da República", afirmou António Chipanga, primeiro vice-presidente da CNE, em declarações à emissora pública Rádio Moçambique.O dinheiro atribuído pelo órgão deve ser usado na produção de material de campanha e despesas de transporte para atividades de promoção da imagem e do manifesto eleitoral por todo o país, referiu.A CNE disponibilizou 180 milhões de meticais (2,6 milhões de euros) para os partidos políticos que concorrem às eleições gerais, devendo cada formação justificar as despesas da tranche que recebeu.Um total de 26 formações políticas concorrem às eleições legislativas de terça-feira.De entre as formações que concorrem às legislativas, há seis que também vão concorrer às eleições provinciais, havendo ainda nesta votação um sétimo partido que concorre numa só província, sem candidatura às legislativas.Na próxima terça-feira, 12,9 milhões de eleitores moçambicanos vão escolher o Presidente da República, dez assembleias provinciais e respetivos governadores, bem como 250 deputados da Assembleia da República.Esta vai ser a primeira vez que os governadores vão ser eleitos - em vez de nomeados pelo Presidente da República -, velha aspiração da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição.