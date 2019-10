Filipe Nyusi reeleito Presidente com 73% dos votos

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, foi reeleito à primeira volta para um segundo mandato com 73% dos votos, anunciou este domingo a Comissão Nacional de Eleições, ao revelar os resultados oficiais da votação de 15 de outubro.



Filipe Nyusi foi candidato da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder desde a independência.





Em segundo lugar ficou Ossufo Momade, candidato da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, com 21,88% e em terceiro Daviz Simango, líder da Movimento Democrático de Moçambique (MDM), com 4,38%.Mário Albino, candidato pela Ação de Movimento Unido para Salvação Integral (AMUSI), obteve 0,73%.Os resultados estão a ser anunciados numa cerimónia pública em Maputo em que Abdul Carimo, presidente da CNE, lê uma por uma as tabelas de resultados de cada círculo eleitoral relativas a cada eleição - presidenciais, legislativas e provinciais.Os resultados não foram aceites pelos partidos da oposição no parlamento, Renamo e MDM, alegando fraude generalizada.