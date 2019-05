Moeda angolana baixa para números históricos em 16 meses face ao euro

A moeda angolana voltou esta terça-feira a bater mínimos históricos face à europeia e norte-americana, aproximando-se dos 50% de depreciação desde que, a 9 de janeiro de 2018, as autoridades de Luanda puseram fim à taxa de câmbio fixa.Segundo dados do Banco Nacional de Angola (BNA), a moeda angolana transaciona-se esta terça-feira a 368,533 kwanzas/euro e a 328,256 kwanzas/dólar, ultrapassando os anteriores mínimos, 367,167 kwanzas/euro e 326,769 kwanzas/dólar registados segunda-feira.Desde 9 de janeiro de 2018, dia em que as autoridades de Luanda puseram termo à taxa de câmbio fixa e começaram a vender aos bancos comerciais as divisas em leilão, primeiro trissemanais e atualmente diárias, o kwanza depreciou-se 49,692% face ao euro e 49,454% frente ao dólar.A moeda angolana atingirá uma depreciação de 50% frente à europeia quando for transacionada a 370,800 kwanzas/euro. O mesmo sucederá em relação à norte-americana quando chegar aos 331,860 kwanzas/dólar.Em janeiro, mas deste ano, um euro equivalia a 352,828 kwanzas, enquanto o dólar era transacionado a 310,158 kwanzas.Esta terça-feira, no mercado paralelo, o euro está a transacionar-se entre os 500 e 520 kwanzas, enquanto o dólar se mantém entre os 420 e 440.