Moeda angolana mantém-se há três dias estável em mínimos face a euro e dólar

Após uma forte depreciação, a moeda angolana mantém-se há três dias em mínimos históricos face à europeia e ao dólar, continuando a transacionar-se oficialmente nos 385,044 kwanzas/euro e nos 340,687 kwanzas/dólar, indicou esta quinta-feira o Banco Nacional de Angola (BNA).Tendo em conta os dados do banco central angolano, a moeda angolana atingiu os valores na segunda-feira e desde então que se mantém inalterável quer face ao euro, quer frente ao dólar.Desde 09 de janeiro de 2018, quando as autoridades de Luanda puseram termo à taxa de câmbio fixa e começaram a vender aos bancos comerciais as divisas em leilão, primeiro trissemanais e atualmente diárias, o kwanza já se depreciou 51,849% face ao euro e 51,298% em relação ao dólar.Em janeiro de 2018, um euro equivalia a 185,4 kwanzas, enquanto um dólar se transacionava a 165,92 kwanzas.Em janeiro, mas deste ano, um euro equivalia a 352,828 kwanzas, enquanto o dólar era transacionado a 310,158 kwanzas.Esta quinta-feira, no mercado paralelo, o euro transaciona-se entre os 520 e 540 kwanzas, enquanto o dólar se situa entre os 440 e 460.