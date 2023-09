Mónica Sintra fala à CMTV e admite "grande susto" com sismo em Marrocos

teve epicentro a cerca de 65 quilómetros a Sudoeste de Marraquexe, na noite de sexta-feira.

A cantora Mónica Sintra está de férias em Marrocos e foi surpreendida pelo sismo de magnitude 6.9 na escala de Richter queEste domingo, em entrevista à, a artista confessou o "grande susto" que sentiu perante o abalo, por "não saber o que era". "Será que vem uma réplica da mesma intensidade?", afirma ter pensado."O Duarte [filho da cantora] estava a dormir profundamente e felizmente não sentiu", revelou Mónica Sintra. "Quando houve a segunda réplica, o Duarte já deu por isso. Estávamos na praça", contou.Após o sismo, "algumas pessoas ficaram a dormir perto da piscina e outras no átrio" do hotel onde a artista se encontra instalada. "Nós ficámos no átrio", explicou.O hotel é "baixinho" e não sofreu danos estruturais, tendo apenas "paredes rachadas", segundo Mónica Sintra, que vai regressar a Portugal na segunda-feira no mesmo voo que já tinha estipulado antes do terramoto. "De resto continua tudo muito seguro", esclareceu.A cantora considera ainda que "não faz muito sentido" dizer que o sucedido afetou as férias em Marrocos, "perante aquilo que se passa fora do hotel".