Montra de loja em Cabo Verde funciona como rede social ao vivo

A montra de uma loja de fotografia no Mindelo, ilha cabo-verdiana de São Vicente, funciona há meio século como uma espécie de rede social ao vivo, com recortes de notícias, perdidos e achados e até transmissões de futebol.Na origem está 'Djibla', a alcunha que Daniel Mascarenhas, hoje com 79 anos, recebeu do irmão, 20 meses mais velho. "Hoje sou mobília do Mindelo", conta, em entrevista à Lusa.Ainda jovem, preparava-se para estudar medicina em Portugal, mas o início da guerra colonial levou-o para Angola, onde deu os primeiros passos na fotografia, como militar. Acabou por tornar-se fotógrafo e em 1967 abriu uma "casa de fotografia" no Mindelo. A "Foto Djibla" é o centro de tudo e fez esquecer a carreira na medicina, que acabou por ser seguida pela filha."Há umas coisas que compensam as outras", diz.A história de 'Djibla' remonta à abertura da loja em que no final da década de sessenta fazia as fotografias de identificação "e as de recordação", sobretudo para os emigrantes acompanharem à distância os familiares, além de casamentos e "outros acontecimentos" da ilha de São Vicente.Incêndios, acidentes e outras tragédias também tinham direito a cobertura fotográfica."Era chamado para tudo. E punha as fotos na montra. Habituei o pessoal a vir cá ver o que tinha acontecido, com as fotografias. É como se diz, uma fotografia vale mais que mil palavras", brinca.Na década de setenta, além das fotos dos "acontecimentos" locais, antecipando em décadas os habituais 'posts' das atuais redes sociais, a montra da loja de 'Djibla' era já preenchida, também, com recortes de jornal, notícias, avisos e outros artigos que concentravam a atenção da população local."Até envelopes fechados, com novidades, chegavam pelo correio. E eu punha na montra", explica o antigo fotógrafo.Isaltino Lima, serralheiro de 39 anos, confirma isso e conta que não passa um dia sem espreitar as novidades na montra de 'Djibla': "Passo sempre aqui para ver, para saber das novidades".Entretanto, há vários anos que o negócio da loja, e da ótica que tem na porta ao lado, passou para a gestão dos filhos de 'Djibla'."Atualmente limito-me a retocar as fotografias no sistema Photoshop [programa de computador] e vou estando lá na loja", explica.Com o passar dos anos, a montra passou a ser também o ponto de referência dos perdidos e achados da ilha. Aquando da visita da Lusa, tinha, entre outros, óculos encontrados no mar, chaves, um sapato de criança e duas dentaduras."Mas uma tem só um dente. Alguém apareceu para levar essa, mas não lhe serviu muito bem Passado uns dias veio trazer", conta, divertido.Num tom mais sério, admite que o que faz é uma espécie de serviço público, pelo qual nada cobra e aonde todos vão para deixar o que encontraram ou perguntar pelo que perderam: "Tudo tem a data, o local onde foi encontrado e por quem. Se depois quiserem dar alguma coisa a quem encontrou e veio aqui deixar, é lá com eles. Mas eu fico é satisfeito sempre que as coisas são entregues aos donos".Carlos Duarte, reformado de 63 anos, garante o mesmo, logo após espreitar a montra para se atualizar. É uma espécie de rede social "à moda antiga"."Porque não é todo o mundo que tem Internet em casa e que tem as tais redes sociais", explica, assumindo que quando perde alguma coisa já sabe onde vai. "Isto é um serviço público e de interesse público", conta.Em plenos anos 1980, ainda sem televisão em Cabo Verde, 'Djibla' pediu ajuda a um técnico francês e instalou no topo do monte da ilha um retransmissor do sinal das televisões das Canárias (Espanha) e do Senegal.Contudo, como poucos tinham televisão no Mindelo, sempre que havia transmissão de futebol, colocava um aparelho na montra.Era "enchente garantida" na rua de São João. Pouco tempo depois, já com a rua fechada "em dia de bola", passaram a ser duas televisões, uma para cada lado."Ao ponto de o comandante da polícia destacar um agente para ficar aqui e não permitir que os carros passassem. Durante alguns anos, sempre que havia futebol, eu tinha a rua cheia", recorda.A chegada do sinal oficial de televisão à ilha de São Vicente, vários anos depois, levou-o a retirar as televisões da montra."Mas tenho encontrado pessoas que ainda hoje me dizem que a primeira vez que viram televisão foi na minha montra", afirma Daniel Mascarenhas.Tal qual uma rede social, a montra apresenta piadas, brincadeiras, avisos, recortes e outras informações, que são constantemente atualizados. Ainda assim, há um que persiste, com data de 01 de novembro de 1989.Trata-se de um recorte do extinto Jornal de Notícias, com a pergunta: "Quem matou Renato Cardoso". É o único que até hoje não saiu da montra e recorda a história do músico, compositor e político do Mindelo, que chegou a ser conselheiro do primeiro-ministro e secretário da Administração Pública em Cabo Verde. Foi assassinado na cidade da Praia, em 29 de setembro de 1989.O crime completa em setembro 30 anos, sem explicação."A pessoa que cometeu o crime devia ter na altura entre 25 a 30 anos. Chega uma idade que vai querer contar a história. Talvez nessa altura terei que tirar aquela notícia e colocar a fotografia do assassino", afirma, assumindo-se admirador confesso do seu amigo Renato Cardoso.Tal como um 'post' de uma rede social que milhares compartilham, o recorte da notícia sobre o homicídio daquele promissor político cabo-verdiano, sem qualquer explicação oficial até hoje, persiste na rede social que é a montra de 'Djilba' e na vida de Cabo Verde."Não sei se foi passional, como dizem, ou se foi político. Se eu viver mais uns anos ainda aparece", afirma, enquanto prepara os destaques que vão ocupar a montra no dia seguinte.